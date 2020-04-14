Главврач касимовской больницы опроверг фейк об отказе «скорой» приехать к пациенту

14 Апр 2020 2020-04-14T06:21:34+03:00

Виктор Бардин сообщил, что за две последних субботы никаких подобных вызовов в скорую помощь не поступало, а тесты на коронавирус должны делать участковые врачи

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Главный врач Касимовского межрайонного медицинского центра Виктор Бардин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что бригада скорой помощи якобы отказалась ехать по вызову к 80-летнему пенсионеру, потому что у медиков не было тестов на коронавирус.

— Вызовов «скорой» к 80-летнему пациенту по поводу высокой температуры в субботу 11 апреля не поступало. Поскольку дата конкретной субботы в публикациях СМИ не указана, мы проверили журнал вызовов и за предыдущую субботу, 4 апреля. Результат тот же. Подобного вызова не зарегистрировано, — сообщил главврач.

По словам Бардина, все запросы фиксируются в журнале вызовов, а случаи отказа выезда бригады врачей исключены в принципе, а с высокой температурой к возрастному пациенту - тем более. Кроме того, проверили и службу участковых врачей. Указанных в сообщении вызовов не поступало.

— Что касается тестирования на коронавирусную инфекцию, то ее проводит именно специалист участковой службы, — продолжает главный врач. — Эту процедуру проводят согласно лечебному регламенту по характерной симптоматике: высокая температура, затрудненное дыхание, подозрение на пневмонию. Наш персонал обладает достаточным опытом и квалификацией, чтобы определить у пациента подобные симптомы и принять решение для проведения тестирования на коронавирус. У нас есть возможность взять пробы у пациента на дому или в условиях стационара для проведения теста.

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ИСТОЧНИК KP.RU