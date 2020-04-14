Рязанские предприятия начали шить маски для полицейских, медиков и волонтеров

14 Апр 2020 2020-04-14T05:51:30+03:00

В настоящее время в регионе девять малых и средних предприятий уже произвели 85,5 тысяч масок, мощности будут наращиваться

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Мощности рязанских предприятий, которые переориентировались на производство защитных масок, обеспечат средствами защиты врачей и специалистов – тех, кто борется с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на встрече с председателем Ассоциации производителей детских автокресел и колясок «Приоритет» Иваном Никитичевым.

С 1 апреля на предприятиях кластера «Детские и потребительские товары» идет перепрофилирование производственных мощностей под выпуск средств защитных масок. — Спрос на базовую продукцию кластера сегодня снизился практически на 90%, — заявил Иван Никитичев. — Поэтому, чтобы обеспечить население нашего и других регионов защитными масками, сохранить рабочие места, мы рассчитываем перевести практически все предприятия кластера на изготовление этой продукции.

В настоящее время в Рязанской области девять малых и средних предприятий уже произвели 85,5 тысяч масок.

По словам предпринимателя, пока маски выпускаются в тестовом режиме – 3 тысячи штук в сутки. После выхода на полную мощность объем увеличится более чем в 10 раз, это около 40 тысяч масок в сутки. В первую очередь их получат медики, волонтеры, полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU