2020-04-14T05:51:30+03:00
Экономика

Рязанские предприятия начали шить маски для полицейских, медиков и волонтеров

В настоящее время в регионе девять малых и средних предприятий уже произвели 85,5 тысяч масок, мощности будут наращиваться
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Рязанские предприятия начали шить маски для полицейских, медиков и волонтеров.Рязанские предприятия начали шить маски для полицейских, медиков и волонтеров.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Мощности рязанских предприятий, которые переориентировались на производство защитных масок, обеспечат средствами защиты врачей и специалистов – тех, кто борется с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на встрече с председателем Ассоциации производителей детских автокресел и колясок «Приоритет» Иваном Никитичевым.

С 1 апреля на предприятиях кластера «Детские и потребительские товары» идет перепрофилирование производственных мощностей под выпуск средств защитных масок. — Спрос на базовую продукцию кластера сегодня снизился практически на 90%, — заявил Иван Никитичев. — Поэтому, чтобы обеспечить население нашего и других регионов защитными масками, сохранить рабочие места, мы рассчитываем перевести практически все предприятия кластера на изготовление этой продукции.

В настоящее время в Рязанской области девять малых и средних предприятий уже произвели 85,5 тысяч масок.

По словам предпринимателя, пока маски выпускаются в тестовом режиме – 3 тысячи штук в сутки. После выхода на полную мощность объем увеличится более чем в 10 раз, это около 40 тысяч масок в сутки. В первую очередь их получат медики, волонтеры, полицейские.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 14 апреля

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области (информация обновляется).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции: 14 апреля в четырех районах Рязанской области отключат электричество
Главврач касимовской больницы опроверг фейк об отказе «скорой» приехать к пациенту
Рязанские предприятия начали шить маски для полицейских, медиков и волонтеров
Как в Рязанской области заражались коронавирусом, рассказала санитарный врач
На ближайшие дни рязанские метеорологи прогнозируют осадки
Игорь Маковский: забота о жизни и здоровье наших работников – наш главный и неизменный приоритет!
Рязанец уехал рыбачить: автомобиль нашли, рыбака до сих пор нет
Появился список самых богатых и самых «скромных» депутатов Рязоблдумы
Режим самоизоляции в Рязани 2020: в онкодиспансере провели 100 операций
Коронавирус в Рязани, ситуация на 13 апреля 16.00: под наблюдением 773 человек
Рязанские красавицы сняли зажигательный клип в условиях самоизоляции
Нуждающиеся семьи с детьми обеспечат гаджетами для онлайн-обучения в условиях пандемии
Отменен целый ряд поездов, следующих через Рязань