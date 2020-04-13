На ближайшие дни рязанские метеорологи прогнозируют осадки

13 Апр 2020 2020-04-13T20:28:44+03:00

Так, во вторник днем ожидается небольшой дождь. Со среды понизится температура

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Рязанский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 14 апреля и предварительный прогноз на 15-16 апреля. В каждый из этих дней очень вероятны осадки. Температура после мимолетного потепления вновь понизится.

Во вторник в Рязани, как и местами по области, ожидается небольшой дождь. Ночью в областном центре +4…+6, днем воздух прогреется до +14…+16. Ветер юго-западный с порывами до 15 м/с.

В среду и четверг в светлое время суток температура выше +11 уже не поднимется, а ночью местами даже небольшой «минус». 15-го порывы ветра, уже северо-западного, могут достигать 17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU