На ближайшие дни рязанские метеорологи прогнозируют осадки
Рязанский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 14 апреля и предварительный прогноз на 15-16 апреля. В каждый из этих дней очень вероятны осадки. Температура после мимолетного потепления вновь понизится.
Во вторник в Рязани, как и местами по области, ожидается небольшой дождь. Ночью в областном центре +4…+6, днем воздух прогреется до +14…+16. Ветер юго-западный с порывами до 15 м/с.
В среду и четверг в светлое время суток температура выше +11 уже не поднимется, а ночью местами даже небольшой «минус». 15-го порывы ветра, уже северо-западного, могут достигать 17 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU