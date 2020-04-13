Рязанец уехал рыбачить: автомобиль нашли, рыбака до сих пор нет

13 Апр 2020 2020-04-13T19:23:17+03:00

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Касимовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку по факту бесследного исчезновения жителя села Гришино Клепиковского района Валерия Ефимовича Москалева (1953 г.р.).

Известно, что 10 марта этого года примерно в половине седьмого утра мужчина вышел из дома и отправился на автомобиле рыбалку. На следующей день машина была обнаружена неподалеку от села Гришино. Местонахождение Валерия Москалева до настоящего времени не известно.

Его приметы: на вид около 60 лет, рост 175 сантиметров, телосложение крепкое, волосы короткие с сединой, усы. На левом плече татуировка в виде армейской звезды.

Был в одежде характерной для рыбалки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Валерия Ефимовича, просят обратиться в Касимовский МСО СКР по Рязанской области по телефонам 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 или 02 (112).

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ИСТОЧНИК KP.RU