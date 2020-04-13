2020-04-13T18:58:20+03:00
Политика

Появился список самых богатых и самых «скромных» депутатов Рязоблдумы

Получается так, что в первую тройку вошли только мужчины, во второй оказались исключительно женщины
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанская областная Дума опубликовала сведения о доходах и имуществе депутатов и их семей.Рязанская областная Дума опубликовала сведения о доходах и имуществе депутатов и их семей.
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Рязанская областная Дума опубликовала сведения о доходах и имуществе депутатов и их семей. Статус парламентария с самым высоким доходом удерживает за собой генеральный директор ООО АМК «Рязанский» Станислав Подоль, который за 2019 год заработал более 175 млн рублей. Это на 68 млн рублей больше, чем годом ранее.

Второй по величине прибыток у генерального директора ООО «Авангард» Георгия Свида51,5 млн рублей. За Свидом следует генеральный директор ООО «Росконтракт» Игорь Трубицын с доходом в 23,2 млн рублей.

Согласно декларациям, Подоль и Трубицын являются крупным землевладельцами, имея в собственности (индивидуальной либо долевой), 23 и 22 земельных участка соответственно. За обоими также числится большое количество жилых и нежилых помещений. У первого есть огромный дом на 1156 «квадратов», у второго – четыре дома, хотя даже в совокупности они меньше. Кроме того, за Подолем значится целый парк техники: два Porsche Cayenne, Mercedes-Benz S 560, мотоциклы «Восход 3м», BMW K 1300S. Кстати, в течение года оформил на себя байк BMW, но другой модели, и 73-летний Свид.

Депутатами с самыми скромными задекларированными доходами за 2019 год стали Екатерина Ромадина (332 тыс. рублей) , Галина Гнускина (368 тыс. рублей) и Надежда Щукина (842 тыс. рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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