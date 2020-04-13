2020-04-13T17:10:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, ситуация на 13 апреля 16.00: под наблюдением 773 человек

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области: подтвержденных и условно подтвержденных случаев заражения остается в сумме 128
Яков РЫКОВ
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Коронавирус в Рязани, ситуация на 13 апреля 16.00: под наблюдением 773 человек.Коронавирус в Рязани, ситуация на 13 апреля 16.00: под наблюдением 773 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Появились последние новости по коронавирусу в Рязани и области на 13 апреля 16:00. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в сравнении с утром 13 апреля осталось прежним - 89. Еще 39 человек пока считаются условно зараженными – их положительные тесты находится на перепроверке в столичной лаборатории.

В целом на 13 апреля 16:00 поступила информация о 2658 гражданах (+12 в сравнении с 13 апреля 13:00), прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 761 человека (+12). Прошли обследование 1897 граждан. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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