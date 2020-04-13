Рязанские красавицы сняли зажигательный клип в условиях самоизоляции

13 Апр 2020 2020-04-13T16:34:18+03:00

Девушки станцевали на крышах, в окнах и на балконах городских многоэтажек

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В Рязани девушки сняли клип на песню «Плачу на техно», который в каком-то смысле можно отнести к теме самоизоляции. Симпатичные девчонки под зажигательную музыку танцуют на балконах и крышах рязанских новостроек-многоэтакжек. Одна из них, в частности, находится напротив вокзала Рязань-1.

Именно на ее крышу взобрался еще один участник коллектива – молодой человек.

«Мы были первыми в Рязани. Мои друзья самые лучшие. Милые наши, поддержите репостом, чтоб товарищи звезды нас заметили», - говорится в описании клипа.

tomtomvelikaya Зажигательный клип в условиях самоизоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU