Рязанские красавицы сняли зажигательный клип в условиях самоизоляции
В Рязани девушки сняли клип на песню «Плачу на техно», который в каком-то смысле можно отнести к теме самоизоляции. Симпатичные девчонки под зажигательную музыку танцуют на балконах и крышах рязанских новостроек-многоэтакжек. Одна из них, в частности, находится напротив вокзала Рязань-1.
Именно на ее крышу взобрался еще один участник коллектива – молодой человек.
«Мы были первыми в Рязани. Мои друзья самые лучшие. Милые наши, поддержите репостом, чтоб товарищи звезды нас заметили», - говорится в описании клипа.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU