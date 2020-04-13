2020-04-13T16:10:03+03:00
Политика

Нуждающиеся семьи с детьми обеспечат гаджетами для онлайн-обучения в условиях пандемии

По мнению лидера рязанских единороссов Аркадия Фомина, дети и родители не должны становиться заложниками ситуации, которую вызвал коронавирус
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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«Единая Россия» совместно с правительством России, Агентством стратегических инициатив разработали программу поддержки школьников, оказавшихся на дистанционном обучении, «Помоги учиться дома». Она поможет обеспечить компьютерами или другими гаджетами учащихся из нуждающихся семей, чтобы они могли учиться онлайн в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак на совещании с регионами с участием министра просвещения Сергеем Кравцовым.

— Наш долг перед школьниками, их родителями — сделать все, чтобы этот период прошел с наименьшими потерями для образовательной программы. Главная цель — в максимально сжатые сроки обеспечить каждому ученику в нашей стране доступ к качественному дистанционному образованию, — сказал Андрей Турчак.

Он добавил, что некоторые регионы уже помогают нуждающимся семьям с детьми, столкнувшимся с трудностями при переходе на дистанционное обучение.

По мнению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадия Фомина, дети и родители не должны становиться заложниками ситуации, которую вызвал коронавирус.

— Мы сейчас все вместе должны технически обеспечить семьи, которые находятся в трудном материальном положении. Сегодня передал в управление образования Шиловского района 50 компьютеров, которые будут распределены по школам, а после переданы нуждающимся семьям по решению родительский комитетов, — сообшил лидер рязанских единороссов. — Телефон горячей линии управления 8 (49136) 2-24-61. В каждом случае будет индивидуальный подход.

Аркадий Фомин призвал депутатов в своих округах провести мониторинг семей, которым нужна техника для обучения детей, и по возможности изыскать варианты решения проблемы.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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