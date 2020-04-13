В «Рязаньгоргаз» обеспечена непрерывная деятельность

13 Апр 2020 2020-04-13T15:34:29+03:00

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За время всеобщей самоизоляции с 30 марта по 12 апреля в газораспределительную организацию по телефонам 04, 104 поступило более тысячи звонков от жителей города Рязани. Аварийно-спасательные бригады выполнили 204 аварийных и ремонтных заявки.

Специалисты «Рязаньгоргаза» продолжают мониторинг технического состояния газораспределительных сетей города, продолжаются плановые работы по диагностике и ремонту систем газораспределения и газоснабжения. Газовики выезжают на заявки по техобслуживанию и ремонту газоиспользующих приборов. Весь привлекаемый к работе персонал проходит термометрический контроль и обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты, дезинфицируется оборудование, транспорт, рабочие помещения.

Кроме того, специалисты компании продолжают дистанционное обслуживание клиентов. Получить консультацию по интересующему вопросу и подать заявку на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования можно по телефону (4912) 93-73-10, а также на сайте «Рязаньгоргаз» по адресу http://gorgaz.ryazan.ru

На официальном сайте компании принимаются заявки на ремонт газовой плиты, духового шкафа, колонки или котла (http://gorgaz.ryazan.ru/repair_request). Кроме того, по адресу http://lk.gorgaz.ryazan.ru/ работает сервис, позволяющий в режиме «онлайн» подавать документы и отслеживать состояние заявок на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения и газопотребления, выдачу технических условий, заключение договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Если при подаче онлайн-заявок возникнут вопросы, можно проконсультироваться по телефону +7 (4912) 93-73-78 или написать на электронную почту yag@gorgaz.ryazan.ru.

Специалисты компании готовы дать любую консультацию по поводу замены, ремонта и технического обслуживания газового оборудования по телефонам:

- +7 (4912) 93-73-80 (Железнодорожный и часть Советского района),

- +7 (4912) 93-75-00 (Октябрьский и часть Советского района),

- +7 (4912) 93—75-40(Московский район).

Для решения общих вопросов и получения справочной информации работает телефон +7 (4912) 93-73-79.

— Рекомендую жителям города Рязани, которые в связи с принятыми по всей стране профилактическими мерами сейчас находятся дома, особенно строго соблюдать правила безопасного обращения с бытовыми газовыми приборами, не допускать самостоятельного ремонта или установки газового оборудования – это может привести к необратимым последствиям, — отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU