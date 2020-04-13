2020-04-13T14:25:36+03:00
Происшествия

Жители рязанского поселка Листвянка подумали, что обнаружили мину

На вызов незамедлительно приехали саперы
Роман ДОРОФЕЕВ
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В воскресенье, 12 апреля, около 8.30 в поселке Листвянка Рязанского района Рязанской области неподалеку от пожарной части местные жители обнаружили странный предмет. По их разумению находка напоминала мину, поэтому они сразу позвонили по телефону Единой диспетчерской службы. На вызов незамедлительно отреагировали пожарные, полиция, саперы и глава поселковой администрации.

В ходе изучения обнаруженного предмета специалисты установили, что это неиспользованная дымовая шашка, не представляющая угрозы для жизни и безопасности населения. Шашка утилизирована, местных жителей поблагодарили за проявленную бдительность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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