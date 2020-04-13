2020-04-13T14:07:34+03:00
Происшествия

Бешеный хорек укусил пожилую жительницу рязанской глубинки

Как следствие, на территории Милославского района в двух селах установили карантин по бешенству
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
В двух селах - поголовная вакцинация животных от бешенства. Фото: сайт ИД "Пресса".В двух селах - поголовная вакцинация животных от бешенства. Фото: сайт ИД "Пресса".
Изменить размер текста:

В селе Ново-Александрово Милославского района хорек два дня кидался на жителей. Он даже укусил за ногу пожилую женщину. Неподалеку от этого места, в Мураевне, ветеринары обнаружили бешеную собаку. Поэтому на территории двух сел с 7 апреля установили карантин по бешенству сроком на 60 дней. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Специалисты Милославской райветсанции вакцинировали 88 собак, 150 кошек, 32 коровы, 137 голов коз и овец. Среди получивших вакцину от бешенства числится и лошадь. 15 апреля, специалисты ветстанции проведут в очаге заражения вынужденную повторную вакцинацию от бешенства.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанские охотники сняли видео, как на их машину бросалась бешеная лиса

Животное на следующий день нашли и застрелили. Но перед этим она успела укусить одного из жителей Сасовского района (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack
Коронавирус в Рязани и области: обновленный список населенных пунктов, где выявили зараженных
ВООПиК: Вандалы жгут и разбирают строения усадьбы Фон-Дервиза в Старожилове
Жители рязанского поселка Листвянка подумали, что обнаружили мину
Коронавирус в Рязани, ситуация на 13 апреля 13.00: под наблюдением 761 человек
Бешеный хорек укусил пожилую жительницу рязанской глубинки
«Мармакс» анонсировал каталог квартир по специальным ценам
Максимальная сумма для получения «кредитных каникул» увеличена
Трое больных коронавирусом в Рязани снова стали дышать самостоятельно
Коронавирус в Рязани: власти приостановили действие двух транспортных карт
Маршрутка в Рязани вылетела на тротуар и сбила женщину
Касимовцы записали видеообращение в адрес губернатора Любимова
Режим ограничения в Рязани: стало известно, как могут работать салоны красоты
Коронавирус в Рязанской области подтвердился еще у 18 человек
Коронавирус в Рязанской области: в Касимове призвали посещать храмы РПЦ в масках
В Старожиловском районе приступили к капремонту двух мостов
Коронавирус в Рязани, ситуация на 13 апреля 8.00: под меднаблюдение поместили 33 человек
Режим самоизоляции: 13 апреля в семи районах Рязанской области отключат электричество
Коронавирус в Рязани: в область из других регионов приехали 43 тысячи граждан