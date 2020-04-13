Бешеный хорек укусил пожилую жительницу рязанской глубинки
В селе Ново-Александрово Милославского района хорек два дня кидался на жителей. Он даже укусил за ногу пожилую женщину. Неподалеку от этого места, в Мураевне, ветеринары обнаружили бешеную собаку. Поэтому на территории двух сел с 7 апреля установили карантин по бешенству сроком на 60 дней. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».
Специалисты Милославской райветсанции вакцинировали 88 собак, 150 кошек, 32 коровы, 137 голов коз и овец. Среди получивших вакцину от бешенства числится и лошадь. 15 апреля, специалисты ветстанции проведут в очаге заражения вынужденную повторную вакцинацию от бешенства.
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ИСТОЧНИК KP.RU