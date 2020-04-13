2020-04-13T13:47:53+03:00
Недвижимость

«Мармакс» анонсировал каталог квартир по специальным ценам

В каждой квартире девелопером предусмотрены индивидуальное отопление и теплый пол, качественные окна и двери, система «Умный дом» и пожарная сигнализация
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Фото: компания "Мармакс".Фото: компания "Мармакс".
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«Мармакс» анонсировал на своем официальном сайте каталог квартир, на которые действуют специальные цены при оформлении покупки до 30 апреля 2020 года. В каталоге собраны самые востребованные планировочные решения комплексов бизнес-класса в центре Рязани:

- «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»;

- «Наследие Современности».

Фото: компания "Мармакс".

Фото: компания "Мармакс".

— Вы можете инвестировать в будущее, не выходя их дома. Опыт наших клиентов доказывает, что квартиры от «Мармакс» вырастают в цене почти в 2 раза, — прокомментировали представители компании. — Выберите подходящее планировочное решение в одном из комплексов и позвоните по телефону 500-005. Наши менеджеры в режиме онлайн проведут детальную презентацию выбранной квартиры, расскажут про предчистовую отделку, инженерные системы и про покупку квартиры в режиме онлайн

Фото: компания "Мармакс".

Фото: компания "Мармакс".

В каждой квартире девелопером предусмотрены индивидуальное отопление и теплый пол, качественные окна и двери, система «Умный дом» и пожарная сигнализация. Также компания делает качественную стяжку пола, шумоизоляцию стен и пола, разводку электросетей по вашему дизайн-проекту.

Фото: компания "Мармакс".

Фото: компания "Мармакс".

Подробнее о комплексах и планировочных решениях вы можете узнать по телефону: (4912) 500-005.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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