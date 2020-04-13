2020-04-13T13:41:26+03:00
Политика

Максимальная сумма для получения «кредитных каникул» увеличена

Правительство РФ поддержало предложение «Единой России»
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Фото: предоставлено РОО "Единая Россия".Фото: предоставлено РОО "Единая Россия".
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10 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального порога ипотечного кредита, при котором заемщик вправе оформить «кредитные каникулы». Ранее с таким предложением к федеральному правительству выступила «Единая Россия».

— Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Мы повышаем уровень займов, в пределах которого заемщик сможет временно приостановить выполнением своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту, — сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Он пояснил, что документ учитывает особенности различных сегментов ипотечного рынка. Так, для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер составит 4,5 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в ДФО, соответственно, 3 млн рублей, а для остальных субъектов РФ2 млн рублей.

— Эти цифры были нами получены на основе анализа объективных данных рынка ипотечных займов за последние два года, — добавил премьер-министр.

По мнению заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной работе, заместителя председателя Рязанской областной Думы Александра Шевырева, это очень своевременное и нужное для граждан, попавших в сложную финансовую ситуацию, решение.

— В начале апреля максимальный порог ипотечного кредита, при котором заемщик вправе обратиться к кредитору и оформить «кредитные каникулы», составлял 1,5 млн рублей. При этом в Рязанской области средний размер ипотечного займа в 2018 году находился на уровне 1,74 млн рублей, а в 2019 году — 1,85 млн рублей, — отметил Александр Шевырев. — Увеличение максимального порога ипотечного кредита, по которому могут быть предоставлены «кредитные каникулы», до 2 млн рублей поможет большему числу тех жителей нашего региона, у кого есть ипотека.

Депутат добавил, что механизм ипотечного кредитования для многих рязанцев является наиболее реальным способом улучшения жилищных условий. За прошедшие годы на уровне области было сделано многое для развития этого механизма.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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