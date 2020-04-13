2020-04-13T13:24:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: власти приостановили действие двух транспортных карт

«Школьная» и «Студенческая» не будут приниматься для оплаты проезда терминалами в общественном транспорте до 30 апреля – это связано с режимом самоизоляции и дистанционным обучением
Иван АНТОНОВ
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Школьники и студенты должны сидеть дома. Фото: сайт горадминстрации.Школьники и студенты должны сидеть дома. Фото: сайт горадминстрации.
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Власти Рязани приостановили действие двух карт - «Школьная» и «Студенческая». Ими невозможно будет воспользоваться в общественном транспорте до 30 апреля. Об этом сообщил сайт горадминистрации областного центра.

Однако при этом можно воспользоваться альтернативными способами оплаты проезда:

- транспортной картой или гаджетами УмКА «Городская»;

- банковской картой с возможностью бесконтактного платежа;

- смартфоном с поддержкой технологии NFC.

Пресс-служба администрации Рязани особо отметила, что в период пандемии COVID-19, если льготный проездной на апрель 2020 года уже куплен, а им ни разу не воспользовались, то неизрасходованный ресурс будет автоматически перенесен на последующий период. Активировать его можно, приложив УмКА-носитель к терминалу в общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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