2020-04-13T12:40:37+03:00
Происшествия

Маршрутка в Рязани вылетела на тротуар и сбила женщину

Пострадавшую в ДТП на улице Есенина госпитализировали. Полиция проводит проверку
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Фото: vk.com/voditelrzn62Фото: vk.com/voditelrzn62
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На улице Есенина в Рязани маршрутка №85 (СПТУ-6 – станция «Лесок») вылетела на тротуар и сбила женщину. Пострадавшую госпитализировали. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, за рулем микроавтобуса Citroen был 49-летний мужчина. По предварительной информации, он не справился с управлением. Что конкретно помешало водителю, пока не уточняется.

Добавим, что инцидент произошел около 10.45 на пересечении улицы Есенина с улицей Маяковского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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