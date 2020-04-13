Коронавирус в Рязанской области: в Касимове призвали посещать храмы РПЦ в масках

13 Апр 2020 2020-04-13T10:54:37+03:00

Акция #окна Пасхи: необходимо зажечь дома лампаду или лампу со свечой, какую носим обычно на пасхальный Крестный ход, и поставить ее на окно. Фото: журнал "Фома".

Однако это противоречит рекомендациям патриарха Московского Кирилла , рекомендующего в период пандемии COVID-19 молиться дома

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Страница ВКонтакте Касимовской епархии РПЦ призвала верующих приходить на богослужения в храмы строго в защитных масках и соблюдать безопасную дистанцию в полтора метров. При этом епархиальная пресс-служба подчеркнула, что православные не должны смущаться, что проявляют маловерие, при этом напоминая главную заповедь о «любви к ближнему своему».

Под сообщением появился комментарий, что рекомендации епископа Касимовского и Сасовского Василия расходятся с просьбой патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который «с болью в сердце призвал православных христиан, исполняя предписания санитарных властей, воздержаться от посещения храмов и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю молитву, а также участвуя в богослужениях при их видеотрансляции».

Именно эти слова процитировал первый викарий патриарха, митрополит Воскресенский Дионисий, в своем письме к клирикам Москвы и Подмосковья. Любопытно, что именно этот иерарх РПЦ до недавних пор возглавлял именно Касимовскую епархию.

Напомним, что с 13 апреля у православных верующих началась самая строгая седмица (неделя) – Страстная, с особыми, наиболее строгими требованиями. Завершится Великий пост 19 апреля Пасхой.

Акция #окнаПасхи объединит православных христиан, которые не смогут из-за карантина присутствовать в храме на пасхальных богослужениях. С такой инициативой выступил православный журнал «Фома», редакция которого призвала всех верующих в пасхальную ночь зажечь в полночь дома свечу и поставить ее на окно.

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ИСТОЧНИК KP.RU