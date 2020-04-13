13 Апр 2020 2020-04-13T10:36:37+03:00

В Старожиловском районе приступили к капремонту двух мостов. Фото: mintrans.ryazangov.ru

Эти лишь часть работ на дороге Чернобаево – Истье –М-5 «Урал» в рамках национального проекта

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В Старожиловском районе начался капитальный ремонт двух мостов – через реки Истья и Полька. Оба они расположены на дороге Чернобаево – Истье –М-5 «Урал», которую в 2020 году приведут в нормативное состояние по национальному проекту. Протяженность объекта – 15,2 км.

- Движение по мостам на время работ ограничено до одной полосы, - извещает областной минтранс.

Согласно проекту, подрядчик должен заменить часть элементов конструкции упомянутых переправ. Параллельно рабочие фрезеруют старое покрытие на остальной дороге, чтобы затем уложить новый асфальт. Сдача объекта намечена на конец лета.

Кроме того, в Старожиловском районе отремонтируют несколько участков «ряжской» трассы. С полным перечнем объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязанской области можно ознакомиться в специальном разделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU