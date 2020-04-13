Режим самоизоляции: 13 апреля в семи районах Рязанской области отключат электричество
13 апреля в семи районах Рязанской области, несмотря на всеобщие ограничительные меры из-за коронавируса, отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Клепиковский район:
- село Воскресенье, деревня Гаврино, деревня Мамасево, деревня Ново-Савино, деревня Часлово — с 09:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- деревня Рябиновка, деревня Волконка, деревня Красные Выселки, село Молвина Слобода, деревня Копцево, деревня Муратовка — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Сасыкино, село Муратово — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Полянские Выселки — с 09:00 до 17:00.
Милославский район:
- село Заболотовское, деревня Ольхи, деревня Савинка, деревня Лубянка, село Мураевня, деревня Нарышкино, деревня Гремячка, деревня Давлетьево, поселок Советский Мир — с 09:00 до 12:00.
Пронский район:
- село Елшино — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Долгинино, село Агро-Пустынь — с 09:00 до 16:00.
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