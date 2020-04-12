СК выясняет причину гибели 19-летней девушки в Сасовском районе
12 апреля в одном из населенных пунктов Сасовского района обнаружили труп 19-летней местной жительницы, сообщается в социальных сетях (название села указывать не будем – Ред.). В Следственном комитете эту информацию «Комсомолке» подтвердили.
В настоящее время по факту обнаружения трупа Сасовским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшей, а также все обстоятельства случившегося.
По предварительным данным, девушка покончила с собой.
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ИСТОЧНИК KP.RU