В понедельник в Рязани резко потеплеет до 16 градусов

12 Апр 2020 2020-04-12T15:43:50+03:00

В областном центре ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 17 метров в секунду

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В понедельник, 13 апреля, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает региональное управление МЧС. Ожидается, что ветер будет юго-западным порывами до 17 метров в секунду.

Температура по области ночью -6…-1°С; днем +11…+16ºС.

Кроме того, по данным МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории Рязанской области в норме. Общий уровень загрязнения воздуха в Рязани - умеренный. Экологическая обстановка - устойчивая.

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ИСТОЧНИК KP.RU