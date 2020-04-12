В понедельник в Рязани резко потеплеет до 16 градусов
В понедельник, 13 апреля, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает региональное управление МЧС. Ожидается, что ветер будет юго-западным порывами до 17 метров в секунду.
Температура по области ночью -6…-1°С; днем +11…+16ºС.
Кроме того, по данным МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории Рязанской области в норме. Общий уровень загрязнения воздуха в Рязани - умеренный. Экологическая обстановка - устойчивая.
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ИСТОЧНИК KP.RU