Второго рязанца взяли под арест за тонировку стекол автомобиля
Полицейские арестовали еще одного рязанца, который отказался устранить тонировку на своем автомобиле, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Сотрудники ДПС остановили автомобиль Ford Focus, передние стекла которого имеют светопропускаемость менее нормативной.
Пару недель назад этого водителя уже останавливали и потребовали снять тонировку. Но, как оказалось, 22-летний рязанец проигнорировал требования полиции.
11 апреля на молодого человека составили административный материал, после чего мужчину доставили в Советский районный суд Рязани. Судья, рассмотрев дело, назначил нарушителю двое суток ареста. Ближайшие дни молодой человек проведет в камере спецприемника УМВД.
Напомним, впервые за тонировку стекол в машине административный арест в Рязани был назначен 10 апреля. «Первопроходцем» стал 29-летний рязанец, передние и лобовые стекла его «Лады Приора» были тонированы в нарушение требований Технического регламента.
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ИСТОЧНИК KP.RU