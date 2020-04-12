2020-04-12T10:36:34+03:00
Общество

Второго рязанца взяли под арест за тонировку стекол автомобиля

Молодой человек так затонировал свой Ford, что ближайшие двое суток проведет в камере спецприемника
Яков РЫКОВ
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Второго рязанца взяли под арест за тонировку стекол автомобиля.Второго рязанца взяли под арест за тонировку стекол автомобиля.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Полицейские арестовали еще одного рязанца, который отказался устранить тонировку на своем автомобиле, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Ford Focus, передние стекла которого имеют светопропускаемость менее нормативной.

Пару недель назад этого водителя уже останавливали и потребовали снять тонировку. Но, как оказалось, 22-летний рязанец проигнорировал требования полиции.

11 апреля на молодого человека составили административный материал, после чего мужчину доставили в Советский районный суд Рязани. Судья, рассмотрев дело, назначил нарушителю двое суток ареста. Ближайшие дни молодой человек проведет в камере спецприемника УМВД.

Напомним, впервые за тонировку стекол в машине административный арест в Рязани был назначен 10 апреля. «Первопроходцем» стал 29-летний рязанец, передние и лобовые стекла его «Лады Приора» были тонированы в нарушение требований Технического регламента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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