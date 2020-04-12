Коронавирус в Рязани, ситуация на 12 апреля 08.30: под наблюдением находятся 865 человек
По состоянию на 12 апреля 8:30 в Рязани и области зарегистрированы 55 случаев заболевания коронавирусом. Анализы 38 человек направлены в Москву на подтверждение. Все эти люди - условно зараженные. Четыре человека выздоровели и выписаны из больницы.
В целом на 8:30 поступила информация о 2592 гражданах (+67 человек в сравнении с прошлым днем), прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.
Под медицинским наблюдением находятся 865 человек (+67 человек). Прошли обследование 1727 граждан. Все они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU