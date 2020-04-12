Коронавирус в Рязани, ситуация на 12 апреля 08.30: под наблюдением находятся 865 человек

12 Апр 2020 2020-04-12T11:38:07+03:00

Коронавирус в Рязани, ситуация на 12 апреля 08.30: под наблюдением находятся 798 человек. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Последние новости по коронавирусу в Рязани: количество зараженных не изменилось

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По состоянию на 12 апреля 8:30 в Рязани и области зарегистрированы 55 случаев заболевания коронавирусом. Анализы 38 человек направлены в Москву на подтверждение. Все эти люди - условно зараженные. Четыре человека выздоровели и выписаны из больницы.

В целом на 8:30 поступила информация о 2592 гражданах (+67 человек в сравнении с прошлым днем), прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением находятся 865 человек (+67 человек). Прошли обследование 1727 граждан. Все они здоровы.

Самая последняя и полная информация по коронавирусу в Рязани и области, последние новости на 12 апреля. Информация обновляется

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ИСТОЧНИК KP.RU