2020-04-11T20:38:38+03:00
Общество

Глава администрации Рязани извинилась перед семьей школьника за гнилые яблоки

Контроль за работой МП «Детское питание» обещают повысить
Роман ДОРОФЕЕВ
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11 апреля глава администрации Рязани Елена Сорокина провела оперативное совещание, на котором были рассмотрены факты, представленные днем ранее в сети интернет, о вручении школьнику продуктового набора ненадлежащего качества. В сети мама школьника озвучила претензии к качеству яблок (они были гнилые) и йогурта (упаковка была повреждена).

Речь идет о продуктовых наборах, которые ежемесячно получают дети с ограниченными возможностями, обучающиеся на дому. Пайки были сформированы в конце марта и хранились на складе МП «Детское питание». Решение включить в набор яблоки руководство «Детского питания» приняло самостоятельно, не уведомив администрацию Рязани.

Перед отправкой по адресатам все пайки прошли визуальный осмотр – глинных яблок выявлено не было, определить момент повреждения упаковки йогурта невозможно.

По факту недосмотра проведена разъяснительная беседа. Применены взысками к директору МП «Детское питание», заведующему складом и ответственному сотруднику администрации. Ребенку обещают предоставить новый продуктовый набор.

- При комплектации продуктов питания, тем более предназначенных для детей, недопустимы такие ошибки. Считаю это безответственным отношением к делу со стороны руководства предприятия и личной ответственностью начальника, курирующего структурное подразделение администрации, - подчеркнула Елена Сорокина. - Администрация города Рязани приносит извинения семье в связи с произошедшим инцидентом. Контроль за работой МП «Детское питание» в период выдачи продуктовых наборов будет усилен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Глава администрации Рязани извинилась перед семьей школьника за гнилые яблоки
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