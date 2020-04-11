Въезд и выезд из рязанских сел Заокское и Коростово снова сделали свободным
В полдень субботы, 11 апреля, в Рязанской области возобновили свободный проезд по асфальтированной дороге, ведущей к селам Заокское и Коростово (Рязанский район). Ранее из-за вспышки COVID-19 выезд из населенных пунктов строго ограничили. Первоначально предполагалось, что изоляция сел продлится до 22 апреля, но неожиданно вечером 10 апреля губернатор Николай Любимов снял все временные ограничения.
С дороги убрали бетонные блоки и песчаную насыпь, полотно вымыли из пожарного брандспойта.
По данным оперативной группы по борьбе с коронавируной инфекцией, в селах Заокское и Коростово 17 человек больны COVID-19 или сдали положительный тест на заболевание.
Медики заявляют, что необходимый комплекс профилактических мер проведен, необходимости в строгой изоляции больше нет. Справились за два дня (!), хотя первоначально рассчитывали работать 12 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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