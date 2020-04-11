Коронавирус в Рязани, ситуация на 11 апреля 13.30: под наблюдением находятся 798 человек

11 Апр 2020 2020-04-11T14:45:48+03:00

Последние новости по коронавирусу в Рязани: количество зараженных не изменилось

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Согласно последним данным на 11 апреля 13:00 в Рязани и области зарегистрировано 55 случаев заболевания коронавирусом. Анализы еще 38 человек находятся в Москве на подтверждении. Еще четыре человека выздоровели и выписаны из больницы.

В целом на 13:00 поступила информация о 2525 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением находятся 798 человек (-72 человека в сравнении с утренней сводкой). Обследовались уже 1727 граждан – все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU