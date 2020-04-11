2020-04-11T12:33:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: заболевание подтверждено у пятерых детей

Еще четыре ребенка находятся в группе условно подтвержденных
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовала новые данные о возрасте рязанцев, с подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19.

Напомним, что по состоянию на утро субботу (11 апреля) коронавирусная инфекция подтверждена у 55 жителей Рязанской области. Еще 38 человек сдали тест положительно – их анализы отправлены на подтверждение в Москву.

Отмечается, что большинство заболевших – люди в возрасте до 45 лет.

Подтвержден диагноз COVID-19:

от 18 до 45 лет – 24 человека;

от 46 до 64 лет – 21 человек;

от 65 до 80 лет – 4 человека;

старше 80 лет – 1 человек.

дети – 5 человек (8, 11, 12, 13, 16 лет)

Условно подтвержденный диагноз:

от 18 до 45 лет – 17 человек

от 46 до 64 лет – 12 человек

от 65 до 80 лет – 5 человек

Дети – 4 человека (2, 4, 13, 17 лет).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 11 апреля: 55 больных, условно зараженных - 38

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани на 11 апреля 2020 года. Информация обновляется (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани, ситуация на 11 апреля 13.30: под наблюдением находятся 798 человек
Ординатор рязанской ОКБ госпитализирован с пневмонией в БСМП
Митрополит Марк о коронавирусе, Содоме и Отечестве: Господь не погубит город, где найдется хотя бы 10 праведников
Коронавирус в Рязани: заболевание подтверждено у пятерых детей
Коронавирус в Рязани и области: выявлены еще 17 зараженных человек
Коронавирус в Рязани, ситуация на 11 апреля 08.30: больных - 38, условно зараженных – 55
Коронавирус в Рязани: из Заокского и Коростово госпитализированы 8 человек
С рязанских сел Заокское и Коростово снимают карантин из-за коронавируса
Волонтерам-медикам и больнице имени Семашко передали новые автомобили
Карантин в Заокском и Коростове: в сельском поселении госпитализировали несколько человек
Коронавирус в Рязани: в регион приехали 31,861 граждан из других регионов
Губернатор Николай Любимов: Из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом Рязанской области выделено 123 миллиона
Дмитрий Панкин: Я не прорывался в Заокское, но тест на коронавирус сдал
Карантин в Заокском и Коростове: за день у сельчан скупили больше 2 тонн молочки
Коронавирус в Рязани: поправился и выписан четвертый пациент
Нарушение режима самоизоляции в Рязани: полиция оштрафовала первых рязанцев
Губернатор Любимов о ситуации с коронавирусом: Нужно вести строгий контроль за соблюдением в Рязани режима самоизоляции
ГК «Стройпромсервис» предлагает по выгодной цене коттеджи в живописном пригороде Рязани
Новые случаи коронавируса в Рязани и области: пятеро из 34 зараженных – в группе риска по возрасту
В Рязанской области выявили сразу 34 новых случая коронавируса
Рязанке, которая жаловалась на огрубление черт лица, удалили опухоль мозга
Коронавирус в Рязани: в регионе запретили охоту на пернатую дичь
Новые случаи коронавируса в Рязани и области на 10 апреля: инфекцию выявили у двухлетнего ребенка