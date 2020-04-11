Коронавирус в Рязани: заболевание подтверждено у пятерых детей
Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовала новые данные о возрасте рязанцев, с подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19.
Напомним, что по состоянию на утро субботу (11 апреля) коронавирусная инфекция подтверждена у 55 жителей Рязанской области. Еще 38 человек сдали тест положительно – их анализы отправлены на подтверждение в Москву.
Отмечается, что большинство заболевших – люди в возрасте до 45 лет.
Подтвержден диагноз COVID-19:
от 18 до 45 лет – 24 человека;
от 46 до 64 лет – 21 человек;
от 65 до 80 лет – 4 человека;
старше 80 лет – 1 человек.
дети – 5 человек (8, 11, 12, 13, 16 лет)
Условно подтвержденный диагноз:
от 18 до 45 лет – 17 человек
от 46 до 64 лет – 12 человек
от 65 до 80 лет – 5 человек
Дети – 4 человека (2, 4, 13, 17 лет).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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