Коронавирус в Рязани: заболевание подтверждено у пятерых детей

11 Апр 2020 2020-04-11T12:33:12+03:00

Еще четыре ребенка находятся в группе условно подтвержденных

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Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовала новые данные о возрасте рязанцев, с подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19.

Напомним, что по состоянию на утро субботу (11 апреля) коронавирусная инфекция подтверждена у 55 жителей Рязанской области. Еще 38 человек сдали тест положительно – их анализы отправлены на подтверждение в Москву.

Отмечается, что большинство заболевших – люди в возрасте до 45 лет.

Подтвержден диагноз COVID-19:

от 18 до 45 лет – 24 человека;

от 46 до 64 лет – 21 человек;

от 65 до 80 лет – 4 человека;

старше 80 лет – 1 человек.

дети – 5 человек (8, 11, 12, 13, 16 лет)

Условно подтвержденный диагноз:

от 18 до 45 лет – 17 человек

от 46 до 64 лет – 12 человек

от 65 до 80 лет – 5 человек

Дети – 4 человека (2, 4, 13, 17 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU