Коронавирус в Рязани, ситуация на 11 апреля 08.30: больных - 38, условно зараженных – 55

11 Апр 2020 2020-04-11T10:21:06+03:00

Последние новости по коронавирусу в Рязани: под медицинским наблюдением находятся 870 человек

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 11 апреля 08:30 в Рязанской области по-прежнему 38 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 55 человек считаются условно зараженными.

В целом на 08:30 поступила информация о 2518 гражданах, прибывших в Рязань из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 870 человек (+33 в сравнении с последними данными). Обследование 1648 граждан завершилось – все они здоровы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Губернатор Любимов о ситуации с коронавирусом: Нужно вести строгий контроль за соблюдением в Рязани режима самоизоляции

В Рязани продолжат вести строгий контроль за соблюдением режима самоизоляции (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU