Коронавирус в Рязани, ситуация на 11 апреля 08.30: больных - 38, условно зараженных – 55
По состоянию на 11 апреля 08:30 в Рязанской области по-прежнему 38 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 55 человек считаются условно зараженными.
В целом на 08:30 поступила информация о 2518 гражданах, прибывших в Рязань из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.
Под медицинским наблюдением находятся 870 человек (+33 в сравнении с последними данными). Обследование 1648 граждан завершилось – все они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU