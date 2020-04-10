ГК «Стройпромсервис» предлагает по выгодной цене коттеджи в живописном пригороде Рязани

10 Апр 2020 2020-04-10T16:21:58+03:00

Если вы устали от самоизоляции в квартире, компания предложила для вас выгодное предложение

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Только в апреле, ГК «Стройпромсервис» предлагает приобрести готовый коттедж в живописном пригороде Рязани с земельным участком, чистовой отделкой, сантехникой и встроенной мебелью по цене квартиры!

Коттеджи 167 кв. метров от 3,9 млн рублей:

- обширная территория площадью в 500 га;

- семь минут от гипермаркета «Глобус»;

- живописное место рядом с поймой Оки;

- 10 соток земельный участок;

- централизованные канализация, индивидуальное газовое отопление.

Выбери свой коттедж на сайте: здесь-лучше.рф

Подробности и условия акции можно уточнить в офисах продаж и по телефону: (4912) 247-000.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU