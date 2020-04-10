ГК «Стройпромсервис» предлагает по выгодной цене коттеджи в живописном пригороде Рязани
Только в апреле, ГК «Стройпромсервис» предлагает приобрести готовый коттедж в живописном пригороде Рязани с земельным участком, чистовой отделкой, сантехникой и встроенной мебелью по цене квартиры!
Коттеджи 167 кв. метров от 3,9 млн рублей:
- обширная территория площадью в 500 га;
- семь минут от гипермаркета «Глобус»;
- живописное место рядом с поймой Оки;
- 10 соток земельный участок;
- централизованные канализация, индивидуальное газовое отопление.
Выбери свой коттедж на сайте: здесь-лучше.рф
Подробности и условия акции можно уточнить в офисах продаж и по телефону: (4912) 247-000.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU