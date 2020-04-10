Рязанке, которая жаловалась на огрубление черт лица, удалили опухоль мозга

10 Апр 2020 2020-04-10T13:43:35+03:00

В десятый раз нейрохирурги ОКБ сделали это трансназально, то есть через нос

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В рязанской ОКБ опухоль мозга пациентке удалили через нос. С 2019 года, когда местные нейрохирурги только начали осваивать методику, такая операция прошла уже в десятый раз. Все вмешательства оказались успешными.

- Преимущество трансназальной технологии состоит в том, что оборудование увеличивает зону операционного обзора. Это помогает хирургу увидеть все мелкие детали операционного поля и тотально удалить опухоль, - цитирует заведующего нейрохирургическим отделением ОКБ Андрея Косолапова региональный минздрав.

Таким образом, удается снизить риски, связанные с операциями на мозге, когда приходится иметь дело с очень тонко организованными структурами, и любое неверное движение может привести к фатальным последствиям.

Интересно, что женщина попала на операционный стол после того как обратилась с такими симптомами как частые головные боли, нарушение зрения, огрубление черт лица, поражение суставов и позвоночника. Специалисты установили, что причина в аденоме гипофиза, которую необходимо удалить. Пациентка уже выписана домой.

ИСТОЧНИК KP.RU