2020-04-10T16:50:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: в регионе запретили охоту на пернатую дичь

Губернатор Николай Любимов считает, что запрет на охоту поможет предотвратить распространение коронавируса в Рязани и области
Яков РЫКОВ
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Коронавирус в Рязани: в регионе запретили охоту на пернатую дичь.Коронавирус в Рязани: в регионе запретили охоту на пернатую дичь.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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В Рязанской области запретили любительскую и спортивную охоту на пернатую дичь этой весной на территории всех лесных угодий региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Рязанской области.

По мнению Николая Любимова, такие меры помогут предотвратить распространения коронавируса в Рязани и области.

Напомним, ранее правительство Рязанской области опубликовало проект постановления о переносе сроков весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь на май: с 1 по 10 для южных районов и с 8 по 17 для северных, но благодаря орнитологам, этого не произошло (читать подробнее).

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Животное на следующий день нашли и застрелили. Но перед этим она успела укусить одного из жителей Сасовского района (подробнее с видео).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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