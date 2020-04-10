Коронавирус в Рязани: в регионе запретили охоту на пернатую дичь
В Рязанской области запретили любительскую и спортивную охоту на пернатую дичь этой весной на территории всех лесных угодий региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Рязанской области.
По мнению Николая Любимова, такие меры помогут предотвратить распространения коронавируса в Рязани и области.
Напомним, ранее правительство Рязанской области опубликовало проект постановления о переносе сроков весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь на май: с 1 по 10 для южных районов и с 8 по 17 для северных, но благодаря орнитологам, этого не произошло (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU