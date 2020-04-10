Новые случаи коронавируса в Рязани и области на 10 апреля: инфекцию выявили у двухлетнего ребенка
В Рязанской области коронавирусную инфекцию выявили у двухлетнего ребенка. Об этом сообщила местная опергруппа. По состоянию на 11.00 10 апреля в регионе подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19 насчитывается 59.
По сравнению с вечером четверга тесты на коронавирус еще у трех человек оказались положительным. Эти анализы отправлены на дополнительную проверку в Москву. Среди новых случаев помимо двухлетнего ребенка – один инфицированный из категории от 18 до 45 лет и еще один в возрасте от 46 до 64 лет.
Двух условно зараженных COVID-19 выявили в Рязани, еще двух – в Рязанском районе, но не в Заокском сельском поселении, где введен карантин из-за локальной вспышки коронавируса.
Полная статистика для Рязанской области по возрасту и географии представлена на скриншотах.
Рязанская область. Статистика заразившихся коронавирусной инфекцией по географии.
Рязанская область. Статистика заразившихся коронавирусной инфекцией по возрасту.
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Итого – 38 заразившихся, еще 21 положительный тест находится на подтверждении (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU