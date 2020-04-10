2020-04-10T11:56:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи коронавируса в Рязани и области на 10 апреля: инфекцию выявили у двухлетнего ребенка

Два других человека, сдавших тест положительно, – взрослые. К группе риска по возрасту не относятся
Антон КОНОВАЛОВ
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Вирусологическая лаборатория Роспотребнадзора в Москве. Именно сюда на подтверждение из Рязанской области отправляют положительные тесты на коронавирус.Вирусологическая лаборатория Роспотребнадзора в Москве. Именно сюда на подтверждение из Рязанской области отправляют положительные тесты на коронавирус.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Рязанской области коронавирусную инфекцию выявили у двухлетнего ребенка. Об этом сообщила местная опергруппа. По состоянию на 11.00 10 апреля в регионе подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19 насчитывается 59.

По сравнению с вечером четверга тесты на коронавирус еще у трех человек оказались положительным. Эти анализы отправлены на дополнительную проверку в Москву. Среди новых случаев помимо двухлетнего ребенка – один инфицированный из категории от 18 до 45 лет и еще один в возрасте от 46 до 64 лет.

Двух условно зараженных COVID-19 выявили в Рязани, еще двух – в Рязанском районе, но не в Заокском сельском поселении, где введен карантин из-за локальной вспышки коронавируса.

Полная статистика для Рязанской области по возрасту и географии представлена на скриншотах.

Рязанская область. Статистика заразившихся коронавирусной инфекцией по географии.

Рязанская область. Статистика заразившихся коронавирусной инфекцией по географии.

Рязанская область. Статистика заразившихся коронавирусной инфекцией по возрасту.

Рязанская область. Статистика заразившихся коронавирусной инфекцией по возрасту.

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Итого – 38 заразившихся, еще 21 положительный тест находится на подтверждении (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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