Новые случаи коронавируса в Рязани и области на 10 апреля: инфекцию выявили у двухлетнего ребенка

10 Апр 2020 2020-04-10T11:56:02+03:00

Вирусологическая лаборатория Роспотребнадзора в Москве. Именно сюда на подтверждение из Рязанской области отправляют положительные тесты на коронавирус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два других человека, сдавших тест положительно, – взрослые. К группе риска по возрасту не относятся

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В Рязанской области коронавирусную инфекцию выявили у двухлетнего ребенка. Об этом сообщила местная опергруппа. По состоянию на 11.00 10 апреля в регионе подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19 насчитывается 59.

По сравнению с вечером четверга тесты на коронавирус еще у трех человек оказались положительным. Эти анализы отправлены на дополнительную проверку в Москву. Среди новых случаев помимо двухлетнего ребенка – один инфицированный из категории от 18 до 45 лет и еще один в возрасте от 46 до 64 лет.

Двух условно зараженных COVID-19 выявили в Рязани, еще двух – в Рязанском районе, но не в Заокском сельском поселении, где введен карантин из-за локальной вспышки коронавируса.

Полная статистика для Рязанской области по возрасту и географии представлена на скриншотах.

Рязанская область. Статистика заразившихся коронавирусной инфекцией по географии.

Рязанская область. Статистика заразившихся коронавирусной инфекцией по возрасту.

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Итого – 38 заразившихся, еще 21 положительный тест находится на подтверждении (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU