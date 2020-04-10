Коронавирус в Рязани: 10 апреля подтверждено еще шесть случаев заражения
10 апреля в Рязанской области подтверждены еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекции. Все контактировавшие с этими людьми лица установлены и изолированы. В общей сложности COVID-19 подтвержден у 38 человек – трое из них выписаны.
Возраст шести человек, у которых подтвердилось заболевание - 32, 40, 46, 53 года, два человека в возрасте 44 года.
Также еще 21 человек сдали в Рязани анализ на COVID-19 положительно, их результаты отправлены на подтверждение в Москву. Эти люди также изолированы и находятся под наблюдением врачей.
Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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