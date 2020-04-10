10 Апр 2020 2020-04-10T10:25:57+03:00

Режим самоизоляции в Рязани 2020: незаконных торговцев на улицах города почти не осталось. Фото: администрация Рязани.

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Работники управления по делам территорий Рязани провели очередной мониторинг мест, где чаще всего проходит незаконная торговля. Чиновники побывали на остановке «Дом Художника», площадках у Торгового городка и ТЦ «Кит», территории у 11-й больницы и ОКБ.

Кроме того, обследованы были территории на улицах: Павлова, Свободы, Станкозаводской, Народном бульваре, пл. Новаторов, пл. Победы, Малом шоссе, Первомайском проспекте, ул. Новоселов, ул. Связи.

Как утверждают в управлении, фактов несанкционированной торговли не выявлено, за исключением ул. Новоселов возле домов №№4, 22 и 32. С гражданами проведена разъяснительная работа о недопущении нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU