Режим самоизоляции в Рязани 2020: незаконных торговцев на улицах города почти не осталось
Работники управления по делам территорий Рязани провели очередной мониторинг мест, где чаще всего проходит незаконная торговля. Чиновники побывали на остановке «Дом Художника», площадках у Торгового городка и ТЦ «Кит», территории у 11-й больницы и ОКБ.
Кроме того, обследованы были территории на улицах: Павлова, Свободы, Станкозаводской, Народном бульваре, пл. Новаторов, пл. Победы, Малом шоссе, Первомайском проспекте, ул. Новоселов, ул. Связи.
Как утверждают в управлении, фактов несанкционированной торговли не выявлено, за исключением ул. Новоселов возле домов №№4, 22 и 32. С гражданами проведена разъяснительная работа о недопущении нарушений.
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ИСТОЧНИК KP.RU