2020-04-10T10:25:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Для рязанских заключенных из-за коронавируса открыли интернет-магазин

По данным общественной наблюдательной комиссии, сервисом уже воспользовались более ста человек
Константин МОГИЛИН
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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В Рязанской области для людей, которые содержатся в исправительных колониях или СИЗО, открыли интернет-магазин с продуктами и товарами первой необходимости. Напомним, в учреждениях ФСИН из-за пандемии коронавирусной инфекции временно запретили свидания и передачи.

«Родственники осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях пенитенциарной системы Рязанской области, могут воспользоваться официальным интернет-сервисом по формированию и вручению передач и дистанционно приобрести все необходимое для родных и близких», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

По данным общественной наблюдательной комиссии, в Рязанской области за первые дни работы сервисом уже воспользовалось более ста человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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