Для рязанских заключенных из-за коронавируса открыли интернет-магазин
В Рязанской области для людей, которые содержатся в исправительных колониях или СИЗО, открыли интернет-магазин с продуктами и товарами первой необходимости. Напомним, в учреждениях ФСИН из-за пандемии коронавирусной инфекции временно запретили свидания и передачи.
«Родственники осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях пенитенциарной системы Рязанской области, могут воспользоваться официальным интернет-сервисом по формированию и вручению передач и дистанционно приобрести все необходимое для родных и близких», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
По данным общественной наблюдательной комиссии, в Рязанской области за первые дни работы сервисом уже воспользовалось более ста человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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