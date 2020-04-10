Под Михайловом пострадали три пассажира попавшего в ДТП микроавтобуса

10 Апр 2020 2020-04-10T09:59:10+03:00

Одного из ник госпитализировали в областную больницу, двух других доставили в местную

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9 апреля на трассе «Каспий» под Михайловом в ДТП попал микроавтобус Peugeot Boxer. Трое пассажиров госпитализированы с различными травмами, сообщает издательство «Пресса». Случилось это после полудня возле местного кафе «Уют» на 210 километре автодороги.

Очевидцы утверждают, что аварию спровоцировала грузовая «Газель», задевшая микроавтобус. В результате Peugeot Boxer взрезался в забор, а находившиеся в его салоне люди получили переломы и ушибы. 57-летний мужчина пострадал настолько серьезно, что его госпитализировали в областною больницу. Мужчин 35 и 37 лет доставили в Михайловскую МРБ.

В «Газели» никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU