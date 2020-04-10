2020-04-10T09:59:10+03:00
Происшествия

Под Михайловом пострадали три пассажира попавшего в ДТП микроавтобуса

Одного из ник госпитализировали в областную больницу, двух других доставили в местную
Поделиться:
Под Михайловом пострадали три пассажира попавшего в ДТП микроавтобуса. Фото: ryazpressa.ruПод Михайловом пострадали три пассажира попавшего в ДТП микроавтобуса. Фото: ryazpressa.ru
Изменить размер текста:

9 апреля на трассе «Каспий» под Михайловом в ДТП попал микроавтобус Peugeot Boxer. Трое пассажиров госпитализированы с различными травмами, сообщает издательство «Пресса». Случилось это после полудня возле местного кафе «Уют» на 210 километре автодороги.

Очевидцы утверждают, что аварию спровоцировала грузовая «Газель», задевшая микроавтобус. В результате Peugeot Boxer взрезался в забор, а находившиеся в его салоне люди получили переломы и ушибы. 57-летний мужчина пострадал настолько серьезно, что его госпитализировали в областною больницу. Мужчин 35 и 37 лет доставили в Михайловскую МРБ.

В «Газели» никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые случаи коронавируса в Рязани и области на 10 апреля: инфекцию выявили у двухлетнего ребенка
Коронавирус в Рязани: 10 апреля подтверждено еще шесть случаев заражения
Режим самоизоляции в Рязани 2020: на улицах города снизился уровень преступности
Карантин в Заокском и Коростове: власти скупили молоко у местного населения
Режим самоизоляции в Рязани 2020: незаконных торговцев на улицах города почти не осталось
Для рязанских заключенных из-за коронавируса открыли интернет-магазин
Под Михайловом пострадали три пассажира попавшего в ДТП микроавтобуса
Коронавирус в Рязани, ситуация на 10 апреля 08.30: условно зараженных – 27, под наблюдением врачей - 926 человек
Рязанские охотники сняли видео, как на их машину бросалась бешеная лиса
Режим самоизоляции: 10 апреля в пяти районах Рязанской области отключат электричество
Карантин в Заокском и Коростове: 10 апреля минсельхоз скупит молоко у местных жителей
В рязанских школах детям начали раздавать сухпайки
Карантин в Заокском и Коростове: к охране режима привлекут Росгвардию
Карантин в Заокском и Коростове: вывоз молока от населения будет организован
Карантин в Заокском и Коростове: успокаивать жителей сел пришлось вице-губернатору Грекову
«Единая Россия» вместе с правительством обеспечит правовой механизм выплат на детей
Рязанский краевед Юрий Блудов: Концертному залу необходимо вернуть имя Есенина, восстановив историческую справедливость
Коронавирус в Рязани, ситуация на 9 апреля 16.00: под наблюдением врачей находятся 902 человека
В 17 районах Рязанской области ввели особый противопожарный режим
В период самоизоляции юристы обкома КПРФ оказывают бесплатные консультации онлайн
Россельхознадзор: рязанские зоозащитники не соблюдали ветеринарные правила