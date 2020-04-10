2020-04-10T09:12:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, ситуация на 10 апреля 08.30: условно зараженных – 27, под наблюдением врачей - 926 человек

Последние новости по коронавирусу в Рязани: заразившихся – 32 человека. Еще 2470 человек приехали в Рязань из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции
Яков РЫКОВ
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Коронавирус в Рязани, ситуация на 10 апреля 08.30: условно зараженных – 27, под наблюдением врачей - 926 человек.Коронавирус в Рязани, ситуация на 10 апреля 08.30: условно зараженных – 27, под наблюдением врачей - 926 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По состоянию на 10 апреля 08:30 в Рязанской области по-прежнему зарегистрированы 32 случая заболевания коронавирусом. Согласно данным оперативной сводки, три человека выздоровели и выписаны из стационара. Увеличилось количество условно зараженных – их стало 27 человек, вместо 24. Все они ждут подтверждения анализов в Москве.

В целом на 10 апреля 08:30 поступила информация о 2470 (+24 в сравнении с данными на 9 апреля) гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 926 человек (+24). Врачи обследовали 1544 человека – все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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