2020-04-10T08:50:08+03:00
Общество

Рязанские охотники сняли видео, как на их машину бросалась бешеная лиса

Животное на следующий день нашли и застрелили. Но перед этим она успела укусить одного из жителей Сасовского района
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Фото: Клуб охотников Рязани.Фото: Клуб охотников Рязани.
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В начале апреля недалеко от села Кошибеево Сасовского района на машину охотников набросилась бешеная лиса.

— Мы поехали делать застилку, поэтому были без ружей. Вот по дороге она и стала бросаться на нас, — рассказывает Александр в «Клубе охотников Рязани»

По словам мужчины, застрелили лису уже на следующий день. Недалеко от деревни Старое Амесьево она укусила мужика. Ему сразу сделали уколы от бешенства.

Бешеная лиса нападает на машину охотников.

Напомним, по распоряжению губернатора Рязанской области в поселке Дивово Рыбновского района и деревни Новое Амесьево Сасовского района ввели карантин по бешенству.

Жителям этих населенных пунктов рекомендовано соблюдать правила личной безопасности и представлять животных для ветеринарного обследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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