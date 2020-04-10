Рязанские охотники сняли видео, как на их машину бросалась бешеная лиса

10 Апр 2020 2020-04-10T08:50:08+03:00

Животное на следующий день нашли и застрелили. Но перед этим она успела укусить одного из жителей Сасовского района

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В начале апреля недалеко от села Кошибеево Сасовского района на машину охотников набросилась бешеная лиса.

— Мы поехали делать застилку, поэтому были без ружей. Вот по дороге она и стала бросаться на нас, — рассказывает Александр в «Клубе охотников Рязани»

По словам мужчины, застрелили лису уже на следующий день. Недалеко от деревни Старое Амесьево она укусила мужика. Ему сразу сделали уколы от бешенства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/772232" frameborder="0"></iframe> Бешеная лиса нападает на машину охотников.

Напомним, по распоряжению губернатора Рязанской области в поселке Дивово Рыбновского района и деревни Новое Амесьево Сасовского района ввели карантин по бешенству.

Жителям этих населенных пунктов рекомендовано соблюдать правила личной безопасности и представлять животных для ветеринарного обследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU