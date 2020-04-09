2020-04-09T19:42:53+03:00
Общество

В рязанских школах детям начали раздавать сухпайки

В продуктовые наборы входят крупы, молоко, тушенка и другое
Яков РЫКОВ
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В рязанских школах детям начали раздавать сухпайки.В рязанских школах детям начали раздавать сухпайки.
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9 апреля в школах Рязани начали выдавать продукты детям, которые имеют право на льготное питание. Продуктовые наборы предоставляют детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам.

Так, в наборы для школьников входят:

- три упаковки (900 г) круп – гречка, рис и пшено;

- одна банка говяжьей тушенки (338 г);

- один йогурт (95 г);

- молоко (1 литр);

- одна коробочка сока (200 мл). В некоторых школах дают по две коробки по 200 мл.

Для воспитанников школы-интерната продуктовые наборы следующие:

- крупы (три вида по 1 упаковке);

- макаронные изделия (1 кг);

- консервы (тушенка 2 шт., рыбные 2 шт., овощные 1 шт., молочные 2 шт.);

- молоко (1 литр);

- молоко витаминизированное (2 по 200 мл);

- йогурт (2 шт.);

- сок (2 по 200 мл);

- масло растительное (1 бутылка);

- сушки (0,5 кг);

- батончик кондитерский (1 шт.).

Напомним, ранее власти сформировали ежемесячные наборы для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Им продукты будут приносить на дом (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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