В рязанских школах детям начали раздавать сухпайки
9 апреля в школах Рязани начали выдавать продукты детям, которые имеют право на льготное питание. Продуктовые наборы предоставляют детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам.
Так, в наборы для школьников входят:
- три упаковки (900 г) круп – гречка, рис и пшено;
- одна банка говяжьей тушенки (338 г);
- один йогурт (95 г);
- молоко (1 литр);
- одна коробочка сока (200 мл). В некоторых школах дают по две коробки по 200 мл.
Для воспитанников школы-интерната продуктовые наборы следующие:
- крупы (три вида по 1 упаковке);
- макаронные изделия (1 кг);
- консервы (тушенка 2 шт., рыбные 2 шт., овощные 1 шт., молочные 2 шт.);
- молоко (1 литр);
- молоко витаминизированное (2 по 200 мл);
- йогурт (2 шт.);
- сок (2 по 200 мл);
- масло растительное (1 бутылка);
- сушки (0,5 кг);
- батончик кондитерский (1 шт.).
Напомним, ранее власти сформировали ежемесячные наборы для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Им продукты будут приносить на дом (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Как работает полиция в Рязани при коронавирусе: штрафы за выход из дома, пропуска и справки
«Комсомолка» выяснила, какие документы могут спросить у вас на улице и можно ли оспорить штраф за нарушение режима самоизоляции в Рязани (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU