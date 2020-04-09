Карантин в Заокском и Коростове: к охране режима привлекут Росгвардию

9 Апр 2020 2020-04-09T18:09:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Рязанской области предложило Росгвардии присоединиться к обеспечению порядка в Заокском и Коростове. Из-за коронавируса в селах, по сути, введен карантин, но чиновники в документах предпочитают называть это «комплексом ограничительных мер».

Так пишут и в постановлении, опубликованном 9 апреля. К ведомствам, которые обеспечивают «особый порядок передвижения», ранее отнесли УМВД по Рязанской области и Госинспекцию по маломерным судам (ее сотрудники проследят за водной границей).

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Заокском сельском поселении совокупно выявили 14 подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19. С условиями карантина можно ознакомиться здесь.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Карантин в Заокском и Коростове: успокаивать жителей сел пришлось вице-губернатору Грекову

Люди потребовали объяснений. После напряженного разговора стороны нашли взаимопонимание, и сельчане разошлись по домам (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU