«Единая Россия» вместе с правительством обеспечит правовой механизм выплат на детей

9 Апр 2020 2020-04-09T17:04:09+03:00

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«Единая Россия» совместно с правительством России обеспечит правовой механизм для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Фракции партии в региональных парламентах ускорят законодательную работу, чтобы все выплаты дошли до людей вовремя и в полном объеме.

Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании с министром труда и социальной политики РФ Антоном Котяковым, в котором также приняли участие все регионы.

Андрей Турчак напомнил, что президент России Владимир Путин в обращении к гражданам поручил начать выплату пособий на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше — уже с июня этого года.

— Необходимые федеральные законы, постановления правительства для осуществления этих выплат уже готовы. Дело - за региональными властями, — сказал секретарь Генсовета партии. Он добавил, что законодательные собрания субъектов Российской Федерации должны до 9 апреля этого года внести соответствующие изменения в региональные законы.

Заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель общественной приемной «Единой России» Татьяна Панфилова считает своевременным решение президента начать выплаты семьям с детьми на месяц раньше первоначально намеченного срока.

— Члены фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе выступили с законодательной инициативой, которая предполагает внесение изменений в региональный закон о мерах социальной поддержки населения. Проект закона предлагает утвердить порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, — пояснила Татьяна Панфилова.

Она добавила, что рассчитывать на выплату смогут семьи, среднедушевой доход в которых не превышает прожиточный минимум. Ежемесячная денежная выплата составит 50% величины прожиточного минимума и будет выплачиваться на каждого ребенка в семье в возрасте от трех до семи лет.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU