Коронавирус в Рязани, ситуация на 9 апреля 16.00: под наблюдением врачей находятся 902 человека
По состоянию на 9 апреля 16:00 в Рязанской области по-прежнему зарегистрированы 32 случая заболевания коронавирусом. Согласно данным оперативной сводки, три человека выздоровели и выписаны из стационара. Анализы 24 человек ждут подтверждения в Москве. Все эти люди считаются условно зараженными.
В целом на 9 апреля 16:00 поступила информация о 2446 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.
Под медицинским наблюдением находятся 902 человека. Врачи обследовали 1544 человека – все они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU