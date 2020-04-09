Коронавирус в Рязани, ситуация на 9 апреля 16.00: под наблюдением врачей находятся 902 человека

9 Апр 2020 2020-04-09T16:35:18+03:00

Последние новости по коронавирусу в Рязани: заразившихся остается столько же, сколько утром 9 апреля. Еще 2446 человек приехали в Рязань из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции

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По состоянию на 9 апреля 16:00 в Рязанской области по-прежнему зарегистрированы 32 случая заболевания коронавирусом. Согласно данным оперативной сводки, три человека выздоровели и выписаны из стационара. Анализы 24 человек ждут подтверждения в Москве. Все эти люди считаются условно зараженными.

В целом на 9 апреля 16:00 поступила информация о 2446 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 902 человека. Врачи обследовали 1544 человека – все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU