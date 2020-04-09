В период самоизоляции юристы обкома КПРФ оказывают бесплатные консультации онлайн

9 Апр 2020 2020-04-09T16:02:19+03:00

Гражданам, нуждающимся в юридической помощи, теперь можно обратиться напрямую к нашим специалистам

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В условиях распространения коронавирусной инфекции Рязанский обком КПРФ продолжает находиться на постоянной связи с жителями области и города Рязани.

Гражданам, нуждающимся в юридической помощи, теперь можно обратиться напрямую к нашим специалистам. Они бесплатно проконсультируют рязанцев по любым возникшим вопросам в режиме онлайн. Форма связи с юристом находится в правом нижнем углу на каждой странице сайта.

Также напоминаем, что для оперативной связи с партией рязанцы и жители области могут напрямую обращаться к представителям КПРФ в своем районе – депутатам-коммунистам, секретарям районных комитетов, дежурным коммунистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU