2020-04-09T15:24:42+03:00
Общество

Россельхознадзор: рязанские зоозащитники не соблюдали ветеринарные правила

В службе по контролю за безнадзорными животными не должным образом относились к хранению лекарственных препаратов. Как итог – виновное лицо оштрафовано
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Россельхознадзор: рязанские зоозащитники не соблюдали ветеринарные правила.Россельхознадзор: рязанские зоозащитники не соблюдали ветеринарные правила.
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В МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными», которое в народе называют приютом для собак, нашли очередные нарушения. На этот раз информация поступила от рязанского Россельхознадзора.

Во время административных мероприятий специалисты ведомства установили, что в МБУ нарушают ветеринарное законодательство. В частности, муниципальное учреждение не соблюдает правила хранения препаратов для ветеринарного применения.

«Должным образом не ведется учет лекарственных средств. Вместе с доброкачественными ветеринарными препаратами находилось 40 доз вакцины для собак «Астерион» с истекшим сроком годности», - говорится в сообщении.

Кроме того, в МБУ выявили нарушения «в части нахождения на предприятии продукции, используемой на корм для животных».

За несоблюдение ветеринарных правил виновное лицо привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что полиция ведет проверку в отношении рязанских зоозащитников. Оперативники проверяют информацию о том, что в МБУ нарушают расходование бюджетных средств (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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