2020-04-09T15:18:55+03:00
Общество

В девяти рязанских селах и деревнях впервые появился высокоскоростной мобильный интернет 4G

Это деревни Муратовка, Засечье и Ялино, поселок Восточный, села Подвислово, Пущино, Затишье и Большое Кожухово.
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Рязань, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший телекоммуникационный провайдер цифровых услуг в России, подводит промежуточные итоги по развитию сети в Рязанской области. С начала года мобильный интернет 4G МТС впервые появился в девяти отдаленных селах и деревнях, где проживают более тысячи человек.

Скоростным интернетом LTE теперь могу пользоваться жители деревень Муратовка, Засечье и Ялино, поселка Восточный и сел Подвислово, Пущино, Затишье, а также села Большое Кожухово.

Для того, чтобы жители могли пользоваться сетью 4G в шести районах области построены новые базовые станции интернета «четвертого поколения» в диапазоне 1800 МгЦ. Это позволяет увеличить территорию покрытия сетью сотовой связи и улучшить проникновение мобильного сигнала внутрь зданий и строений.

«Мобильный интернет давно вошел в список базовых потребностей человека. Наша задача сегодня - непросто обеспечить связью, а предоставить лучшую скорость, чтобы наши клиенты могли решать все необходимы задачи: оплачивать коммунальные услуги, общаться по видеосвязи с родственниками, получать онлайн консультации врачей и многое другое. До конца 2020 года мы расширим сеть 4G еще в 50 населенных пунктах Рязанской области. В половине из них сеть «четвертого поколения» появится впервые», - отметил директор компании МТС в Рязанской области Александр Ляк.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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