2020-04-09T15:21:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Рязанцам показали, как работает «скорая» при пандемии коронавируса

За сутки бригады 60 раз выезжали к пациентам с симптомами ОРВИ [видео]
Антон КОНОВАЛОВ
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Минздрав Рязанской области показал, как работает служба скорой помощи в период пандемии коронавируса. Видео опубликовано 8 апреля. Напомним, на вызовы к пациентам с характерными симптомами медики стали выезжать в защитных костюмах.

Работа скорой в Рязани при пандемии коронавируса.

«С приходом эпидемии у нас ничего не поменялось. Как работали, так и работаем. Единственное что, появились средства индивидуальной защиты. На скорой помощи 15 лет, с этим сталкиваемся впервые», - говорит фельдшер Ольга Базовкина.

Она заметила, что не считает себя героем, потому что просто выполняет свою работу.

«Свою любимую работу, на которую бегу, лечу… И я кайфую от того, что спасаю людей», - добавила Ольга.

По данным миздрава за сутки, когда публиковалось видео, «скорая» отработала в Рязани 450 вызовов, из них 60 - по жалобам на симптомы острой респираторной вирусной инфекции.

«Каждый из этих случаев может скрывать COVID-19», - напомнили в минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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