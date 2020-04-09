Режим самоизоляции в Рязани 2020: кому и как получить на дом бесплатные продукты
Из-за угрозы распространения коронавируса в Рязани столовые, где бесплатно кормили людей, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, временно не работают. Но учитывая, что 96% получателей бесплатных обедов - пенсионеры и инвалиды, власти города решили во время самоизоляции доставлять продукты на дом.
«В настоящее время сформированы ежемесячные наборы, в которые вошли мясные котлеты, рыбные и молочные консервы, яйца, крупы, макаронные изделия, сахар, мука, растительное масло, печенье, какао, квашеная капуста и яблоки», - говорится в сообщении.
Продукты будут доставлять пенсионерам на дом в обмен на талоны за текущий месяц. Их выдавали в администрации Рязани на II квартал 2020 года.
Во избежание мошенничеств со стороны посторонних лиц, перед тем, как доставить продукты, адресатам позвонят по телефону.
Напомним, ранее мы сообщали, что пожилые люди в Рязани, входящие в группу риска по коронавирусу (старше 65 лет), получат 20 тысяч продуктовых наборов. Деньги, 10 миллионов рублей, выделила коммерческая организация, а приемом заявок и адресной доставкой занимаются волонтеры (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU