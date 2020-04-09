2020-04-09T12:02:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: ко Дню Победы готовятся только военные, остальные на паузе

Оперативная группа сообщила, что парад в честь Дня Победы 9 мая 2020 года в Рязани обязательно состоится, но все пока в ожидании решения из Москвы
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Коронавирус в Рязани: ко Дню Победы готовятся только военные, остальные на паузе.Коронавирус в Рязани: ко Дню Победы готовятся только военные, остальные на паузе.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Военные, несмотря на коронавирусную ситуацию, готовятся к празднованию Дня Победы 9 мая 2020 года в Рязани. Об этом «Комсомолке» сообщили в оперштабе. Что касается остальных – решение еще не принято. Все находятся в режиме ожидания.

— Скорее всего, решение будет федеральным, — заявили в опергруппе.

Напомним, ранее сообщалось, что репетиции для участников парада рязанский гарнизон проведет по намеченному графику, все необходимые меры безопасности будут соблюдены.

Об этом шла речь на встрече замкомандира рязанского гарнизона Игоря Бортана и руководителя оперативной группы Игоря Грекова. Тогда напомнили, что парад проводился даже в самый сложный для страны период, в 1941-м году, когда немцы стояли под Москвой.

«В современных условиях есть все возможности для организации трансляций для зрителей, поэтому даже если режим повышенной готовности не снимут, торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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