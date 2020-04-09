На трассе «Михайлов-Рязань» грузовая «Газель» снесла мотоцикл

9 Апр 2020 2020-04-09T11:07:05+03:00

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8 апреля на трассе «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» мотоцикл «Иж Планета-5» столкнулся с грузовой «Газелью». Это случилось около 21.00 в селе Стрелецкие Выселки - на территории Михайловского района. В аварии пострадали два человека, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительной информации, мотоциклист пытался обогнать «Газель», и в этот самый момент она начала поворачивать налево. Как результат: 34- летнего водителя «Планеты-5» и его 28-летнего пассажира госпитализировали.

Как оказалось, мотоциклист не имел водительских прав, а его транспортное средство не было зарегистрировано. Кроме того, оба пострадавших ехали без шлема. Нарушителей привлекут к ответственности.

34- летнего водителя «Планеты-5» и его 28-летнего пассажира госпитализировали. Фото: УМВД по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU