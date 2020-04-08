ГК “СТРОЙПРОМСЕРВИС” запустила online-сервис покупки квартир
Приобретайте квартиру, не выходя из дома
ГК “СТРОЙПРОМСЕРВИС” запустила online-сервис покупки квартир.
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Каждый день застройщик добавляет новые видео, обзоры планировок в соцсети и на сайт: stroy-proms.ru.
Выбирайте и бронируйте понравившуюся квартиру. Общайтесь с вашим персональным менеджером в любом удобном для вас мессенджере. Задавайте вопросы о квартире, жилом комплексе и способах оплаты.
По всем вопросам обращайтесь по номеру (4912) 247-000. Специалисты ГК «Стройпромсервис» проконсультируют вас и помогут разобраться с возникшими трудностями.
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ИСТОЧНИК KP.RU