2020-04-08T08:57:07+03:00
Недвижимость

ГК “СТРОЙПРОМСЕРВИС” запустила online-сервис покупки квартир

Приобретайте квартиру, не выходя из дома
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ГК “СТРОЙПРОМСЕРВИС” запустила online-сервис покупки квартир.ГК “СТРОЙПРОМСЕРВИС” запустила online-сервис покупки квартир.
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Каждый день застройщик добавляет новые видео, обзоры планировок в соцсети и на сайт: stroy-proms.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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