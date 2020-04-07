Появилось видео с похорон жертв массового убийства в Елатьме
7 апреля в Касимовском районе Рязанской области прошли похороны жертв массового убийства в Елатьме. Следователи установили, что четырех молодых людей и девушку (как сообщалось, беременную) тремя днями ранее расстрелял из ружья 31-летний Антон Франчиков.
К часовне в селе Пустынь, где около 11 часов началось отпевание, съехались несколько сотен человек, в том числе из окрестных сел и деревень: родственники, друзья, знакомые… Многие не сдерживали слез, некоторые женщины падали в обморок. К ним тут же подбегали медработники: за состоянием участников траурной церемонии внимательно следил фельдшер. Затем процессия двинулась на кладбище. В Пустыни похоронили четырех человек, включая молодых супругов, пятого – на семейном захоронении в соседней деревне Квасьево.
Церемония прощания с жертвами массового убийства в Елатьме.
Напомним, Франчиков после задержания начал давать признательные показания, объясняя свои действия «необходимой обороной». Его соседи рассказали, что слышали пять выстрелов: тела трех человек обнаружили на лестничной площадке, двух – на улице. По официальной версии, конфликт произошел из-за якобы шумного поведения компании, проходившей мимо дома Франчикова.
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ИСТОЧНИК KP.RU