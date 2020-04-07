Появилось видео с похорон жертв массового убийства в Елатьме

7 Апр 2020 2020-04-07T16:38:28+03:00

Траурная церемония прошла возле часовни в селе Пустынь. Четырех человек похоронили на местном кладбище, их товарища – в соседней деревне

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7 апреля в Касимовском районе Рязанской области прошли похороны жертв массового убийства в Елатьме. Следователи установили, что четырех молодых людей и девушку (как сообщалось, беременную) тремя днями ранее расстрелял из ружья 31-летний Антон Франчиков.

К часовне в селе Пустынь, где около 11 часов началось отпевание, съехались несколько сотен человек, в том числе из окрестных сел и деревень: родственники, друзья, знакомые… Многие не сдерживали слез, некоторые женщины падали в обморок. К ним тут же подбегали медработники: за состоянием участников траурной церемонии внимательно следил фельдшер. Затем процессия двинулась на кладбище. В Пустыни похоронили четырех человек, включая молодых супругов, пятого – на семейном захоронении в соседней деревне Квасьево.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/771519" frameborder="0"></iframe> Церемония прощания с жертвами массового убийства в Елатьме.

Напомним, Франчиков после задержания начал давать признательные показания, объясняя свои действия «необходимой обороной». Его соседи рассказали, что слышали пять выстрелов: тела трех человек обнаружили на лестничной площадке, двух – на улице. По официальной версии, конфликт произошел из-за якобы шумного поведения компании, проходившей мимо дома Франчикова.

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Подозреваемого в убийстве пятерых человек взяли под стражу. Его родные люди не верят, что Антон мог пойти на зверское преступление

ИСТОЧНИК KP.RU